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Транзакционный мониторинг в системе ПОД/ФТ: международные стандарты ФАТФ и российская практика.

Статья рассматривает транзакционный мониторинг в системе ПОД/ФТ на основе стандартов ФАТФ (Рекомендации 10, 1, 16, 20) и российского регулирования (115-ФЗ, Положение 860-П).

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