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Полиция Благовещенска начала поиски неизвестных с видео, избивших девушку

Полиция Благовещенска начала поиски неизвестных с видео, избивших девушку

Полицейские в Благовещенске Амурской области начали проверку из-за видео в соцсетях с издевательствами молодой девушки.

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