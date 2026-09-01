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FiNE NEWS

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Кристина Орбакайте судится с американским ювелиром из-за потопа в квартире в Майами

Кристина Орбакайте судится с американским ювелиром из-за потопа в квартире в Майами

По данным СМИ, певица Кристина Орбакайте уже более двух лет участвует в судебном процессе с американским ювелиром и бизнесменом Альбертом Гадом, который является ее соседом по элитному жилому комплексу Majestic Towers в Майами.

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