Лавров заявил, что Германия выбрала поддержку беглецов вместо дипотношений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Германию в выборе поддержки агентов влияния из России вместо открытых культурных связей.
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