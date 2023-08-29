ТАК ВОТ ПОЧЕМУ АМЕРИКАНЦЫ ТАК СИЛЬНО БОЯТСЯ РУССКИХ: ПОДСКАЗКИ ИЗ ГОЛЛИВУДА ﻿

Юлия Белова

Это правда. Меня всегда в американском кино удивляло то, что положительные герои не пытаются изначально договориться со своими "русскими" антиподами, или договариваются так топорно, что прямо подсказывают, как можно этот договор обойти или нарушить, т.е. делают все, чтобы потом в конце этого "злодея" сладострастно убить