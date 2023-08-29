БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ТАК ВОТ ПОЧЕМУ АМЕРИКАНЦЫ ТАК СИЛЬНО БОЯТСЯ РУССКИХ: ПОДСКАЗКИ ИЗ ГОЛЛИВУДА ﻿

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KPA/KPA/GLOBALLOOKPRESS СЕРГЕЙ АНТОНОВ Русский – один из самых любимых злодеев Голливуда ещё со времён холодной войны.

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Комментарии
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Юлия Белова
Это правда. Меня всегда в американском кино удивляло то, что положительные герои не пытаются изначально договориться со своими &quot;русскими&quot; антиподами, или договариваются так топорно, что прямо подсказывают, как можно этот договор обойти или нарушить, т.е. делают все, чтобы потом в конце этого &quot;злодея&quot; сладострастно убить
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