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Север Пресс

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«Факел Ямал» сразится в домашнем матче с вице-чемпионом «КПРФ-2»

«Факел Ямал» сразится в домашнем матче с вице-чемпионом «КПРФ-2»

В Новом Уренгое 12 сентября ямальский футбольный клуб «Факел Ямал» проведет домашний матч Высшей лиги против московского «КПРФ-2».

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