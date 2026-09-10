Поляков: за развитием промышленности в Петербурге стоят семейные династии и опыт

В Петербурге отмечается День городской промышленности. Вице-губернатор отметил семейные династии и 470 тыс.
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