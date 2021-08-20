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ФСБ рассекретила данные о пытках советских граждан в японском концлагере

ФСБ рассекретила данные о пытках советских граждан в японском концлагере

В лабораториях погибли около трех тысяч человек, над которыми ставили жестокие опыты.ФСБ России обнародовала архивные документы о том, как японское правительство проводило испытание биологического оружия на советских солдатах, оказавшихся в плену.

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