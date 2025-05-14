«В голосовании «Золотого мяча» я бы сейчас поставил Ямаля на первое место». Капелло о вингере «Барсы»

«Избранных очень мало. Другое дело – просто отличные игроки. В голосовании «Золотого мяча» я бы сейчас поставил Ламина [Ямаля] на первое место», – сказал бывший тренер «Милана», «Реала» и сборной России в эфире El Partidazo de COPE.