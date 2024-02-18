Актер Никита Кологривый сыграет политика Владимира Жириновском в одноименной кинокартине, посвященной жизни и борьбе ушедшего политика.
Никита Кологривый сыграет главную роль в фильме о Владимире Жириновском
Комментарии
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Валентин Воробьев
Сивый кобель Кологривый надорвется сыграть. Владимир Вольфович большой человечище, натура очень сложная.
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11 час.
Надежда Белугина
Какой-то молодой попрыгунчик с нехилой поддержкой вознёсся до облаков. Жириновский человек своеобразный, неординарный, его понять нужно. Не много ли на себя берёт этот пацан? Его пылкую критику в адрес старых актёров Смоктуновского и ещё кого-то в рекламе видела. Жаль, если испортит образ. У них же сейчас всё запросто - через хиханьки. В любом фильме дурачка вставляют на западный манер. От фильма "Пёс" тошнит, Никиту, главного героя, теперь видеть не могу. Сделала две попытки посмотреть. Ужас!
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10 час.
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