Никита Кологривый сыграет главную роль в фильме о Владимире Жириновском

Надежда Белугина

Какой-то молодой попрыгунчик с нехилой поддержкой вознёсся до облаков. Жириновский человек своеобразный, неординарный, его понять нужно. Не много ли на себя берёт этот пацан? Его пылкую критику в адрес старых актёров Смоктуновского и ещё кого-то в рекламе видела. Жаль, если испортит образ. У них же сейчас всё запросто - через хиханьки. В любом фильме дурачка вставляют на западный манер. От фильма "Пёс" тошнит, Никиту, главного героя, теперь видеть не могу. Сделала две попытки посмотреть. Ужас!