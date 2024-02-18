Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 211 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Это хорошо, что железо не усваивается. По крайней мере для тех, у кого нет проблемы с низким уровнем железа. Высокий ...Железо из яблок н...
  • саша дмитренко
    аффтар  поганый  ублюдок!  он  и  мизинца  жванецкого  не  стоит!!Михаил Жванецкий ...
  • Георгий Михалев
    Видимо зелипупину забористый кокс подсунули."Вооружённый марш...

Никита Кологривый сыграет главную роль в фильме о Владимире Жириновском

Никита Кологривый сыграет главную роль в фильме о Владимире Жириновском

Актер Никита Кологривый сыграет политика Владимира Жириновском в одноименной кинокартине, посвященной жизни и борьбе ушедшего политика.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Валентин Воробьев
Сивый кобель Кологривый надорвется сыграть. Владимир Вольфович большой человечище, натура очень сложная.
Ответить
11 час.
Надежда Белугина
Какой-то молодой попрыгунчик с нехилой поддержкой вознёсся до облаков. Жириновский человек своеобразный, неординарный, его понять нужно. Не много ли на себя берёт этот пацан? Его пылкую критику в адрес старых актёров Смоктуновского и ещё кого-то в рекламе видела. Жаль, если испортит образ. У них же сейчас всё запросто - через хиханьки. В любом фильме дурачка вставляют на западный манер. От фильма &quot;Пёс&quot; тошнит, Никиту, главного героя, теперь видеть не могу.  Сделала две попытки посмотреть. Ужас!
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх