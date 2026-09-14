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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о симуляции Кордобы: «Футбол – игра умных и хитрых людей. Вы представляете, сколько раз за матч его бьют, толкают и кусают? Он ведь все это выносит»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой с пониманием относится к симуляции нападающего « Краснодара » Джона Кордобы в матче 8-го тура Альфа-Банк РПЛ против « Акрона » (1:1).

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