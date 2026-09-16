Переменная облачность и до плюс 20 ожидаются в столичном регионе 16 сентября

В среду, 16 сентября, в столичном регионе обойдется без осадков. При переменной облачности воздух в Москве прогреется до 17–19 градусов, а в Подмосковье — до 15–20 градусов тепла.
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