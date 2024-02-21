РИАМО
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИАМО

72 подписчика

В Лобне задержали мужчину, заложившего СВУ в автомобиль

В Лобне задержали мужчину, заложившего СВУ в автомобиль

РИАМО - 21 фев. В Подмосковье задержали уроженца Ярославля, который по заданию украинских спецслужб должен был подорвать автомобиль сотрудника правоохранительных органов региона, сообщает пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх