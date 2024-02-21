В Лобне задержали мужчину, заложившего СВУ в автомобиль

РИАМО - 21 фев. В Подмосковье задержали уроженца Ярославля, который по заданию украинских спецслужб должен был подорвать автомобиль сотрудника правоохранительных органов региона, сообщает пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.
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