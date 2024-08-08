Однажды на одной украинской авиабазе: комплексный огневой налёт

Продолжение, начало в материале Однажды на одной украинской авиабазе: за миг до нанесения удара. ЭндшпильПримерно в полусотне километров от цели головные части атакующих ракет отделились от разгонно-маршевых двигателей, и количество целей на экранах пунктов управления зенитных ракетных комплексов (ЗРК) противника удвоилось, в результате чего количество потенциальных целей превысило возможности ЗРК по их сопровождению.