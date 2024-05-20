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Постекоглу просит «Тоттенхэм» подписать минимум трех игроков летом. Среди кандидатов – Тоуни и Галлахер

Сообщается, что главный тренер реалистично оценивает масштаб приобретений, которые можно осуществить за одно трансферное окно, однако клуб обладает определенным запасом средств, не выходящим за рамки финансовых правил АПЛ.

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