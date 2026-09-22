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Севастопольца будут судить за смертельный удар бутылкой по голове

Севастопольца будут судить за смертельный удар бутылкой по голове

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего мужчины, ранее имевшего судимость.

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