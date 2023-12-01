В «Справедливой России» предлагают в знак протеста переименовать Финский залив

Надежда

По самолюбию хуторян это ударит больно, они очень в этом плане "ранимы". Хотя любви к своему языку нам у них поучиться было бы неплохо. Не очень финики любят всякие англицкие слова, предпочитают свои. Например, телефон в их языке puhelin. Но за предательство мы все равно не простим, придется им испытать всю горечь потерь до дна...