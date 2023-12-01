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В «Справедливой России» предлагают в знак протеста переименовать Финский залив

В «Справедливой России» предлагают в знак протеста переименовать Финский залив

Политнавигатор Россия должна переименовать Финский залив в знак протеста против избрания спикером парламента Финляндии Юсси Халла-ахо, который призывал «превратить убийство россиян в карнавал на грани украинских яценюков».

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Комментарии
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Светлана Соловьева
Ну почему же, город переименовали и залив  можно, как при Петре.
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13 час.
Надежда
По самолюбию хуторян это ударит больно, они очень в этом плане &quot;ранимы&quot;. Хотя любви к своему языку нам у них поучиться было бы неплохо. Не очень финики любят всякие англицкие слова, предпочитают свои. Например, телефон в их языке puhelin. Но за предательство мы все равно не простим, придется им испытать всю горечь потерь до дна...
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10 час.
ТК
Таня Конанова
Не надо уподобляться хуторянам.
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1 мин.

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