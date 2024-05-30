Какие трансформации для каждого знака принесет лето 2024 согласно руническому гороскопу Алёна ЮрьеваЛето — это время, когда природа расцветает, а энергия Вселенной витает в воздухе, принося с собой сюрпризы и перемены для каждого знака зодиака.