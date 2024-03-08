НАЦГВАРДИЮ ОТПРАВЯТ В МЕТРО НЬЮ-ЙОРКА: ХОТЯТ ТАКОЙ ЖЕ ПОРЯДОК, КАК У РУССКИХ?

Метро Нью-Йорка хотят привести в порядок с помощью военных. Американские власти решили отправить в печально знаменитое нью-йоркское метро Национальную гвардию.
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