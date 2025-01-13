Прогноз погоды в Крыму на 13 января

Прогноз погоды в Крыму на 13 январяВ Симферополе 0 и дождь со снегомВ Севастополе +4 и дождь со снегомВ Евпатории +4 и пасмурноВ Черноморском +4 и небольшой дождьВ Джанкое +2 и дождь со снегомВ Ялте +5 и небольшой дождьВ Алуште +5 и небольшой дождьВ Керчи +2 и небольшой дождьВ Армянс.