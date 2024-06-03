Антимракобес: н...
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  • Владимир
    Риск снижается, но все равно в итоге приводит к 100 % смертности.Инфаркт миокарда ...

Противораковое общество России и АМСМР объединяют усилия для разработки и внедрения инновационных мер профилактики ХНИЗ

22 мая 2024 года в рамках проведения Центрально- и Восточно-Европейской Школы онкологии «Приоритетные направления в онкологии», подписан меморандум о сотрудничестве между Противораковым обществом России (ПОР) и Ассоциацией медицинских специалистов по модификации рисков (АМСМР).

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