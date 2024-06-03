Противораковое общество России и АМСМР объединяют усилия для разработки и внедрения инновационных мер профилактики ХНИЗ

22 мая 2024 года в рамках проведения Центрально- и Восточно-Европейской Школы онкологии «Приоритетные направления в онкологии», подписан меморандум о сотрудничестве между Противораковым обществом России (ПОР) и Ассоциацией медицинских специалистов по модификации рисков (АМСМР).