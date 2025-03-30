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Онищенко оценил новости о появлении нового вируса в России

Онищенко оценил новости о появлении нового вируса в России

Эпидемиолог призвал не делать поспешных выводов и дождаться хотя бы одного исследования.фото: пресс-служба Совета ФедерацииПоявление нового вируса нужно тщательно изучить и дождаться хотя бы одного исследования, заявил эпидемиолог, замглавы Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

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