Онищенко оценил новости о появлении нового вируса в России

Эпидемиолог призвал не делать поспешных выводов и дождаться хотя бы одного исследования.фото: пресс-служба Совета ФедерацииПоявление нового вируса нужно тщательно изучить и дождаться хотя бы одного исследования, заявил эпидемиолог, замглавы Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.