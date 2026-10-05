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Виторган подарил дочери две московские квартиры на 100 млн рублей: как это произошло и почему так важно для семьи

Максим Виторган, известный российский актер и телеведущий, сделал неожиданный и символичный шаг: он оформил на имя своей старшей дочери Полины две квартиры в Москве, общая стоимость которых составляет около 100 миллионов рублей.

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