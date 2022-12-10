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Франция – первый за 24 года действующий чемпион мира, вышедший в полуфинал ЧМ

Франция – первый за 24 года действующий чемпион мира, вышедший в полуфинал ЧМ

Франция стала первым за 24 года действующим чемпионом мира, вышедшим в полуфинал ЧМ.  На ЧМ-2022 французы выиграли у Англии (2:1) в 1/4 финала.

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