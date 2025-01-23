И всё-таки Россия построит в Таджикистане театр за 3,5 млрд руб: могли бы купить 350 квартир многодетным или сиротам, но Госдума одобрила

Андрей Павлов "В Думе наивно думают...". Не думаю, что в думе думают, тем более наивно. Не за тем они в нее рвались. А вот заветы Остапа Ибрагимовича чтут. Приблизительно так же он деньги на голодающих детей собирал. Президент, интересно, в курсе, куда во время войны законодательный орган из не резинового бюджета 3,5 лярда направляет?

Георгий Корнев Я правильно понял, с определением национальности ты не согласен, а с тем, кто является главным бенифициарм завоза пальмоваго масла, ты согласен?