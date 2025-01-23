БлокнотРУ 22 января Госдума ратифицировали Соглашение между РФ и Таджикистаном о строительстве Государственного русского драматического театра.
И всё-таки Россия построит в Таджикистане театр за 3,5 млрд руб: могли бы купить 350 квартир многодетным или сиротам, но Госдума одобрила
Комментарии
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Андрей Павлов
"В Думе наивно думают...". Не думаю, что в думе думают, тем более наивно. Не за тем они в нее рвались. А вот заветы Остапа Ибрагимовича чтут. Приблизительно так же он деньги на голодающих детей собирал. Президент, интересно, в курсе, куда во время войны законодательный орган из не резинового бюджета 3,5 лярда направляет?
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3 час.
Георгий Корнев
Я правильно понял, с определением национальности ты не согласен, а с тем, кто является главным бенифициарм завоза пальмоваго масла, ты согласен?
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2 час.
НК
Наталья Котельникова
Зверькам театр нужен, как в бане пассатижи. Они же потом скажут - харам. Действительно, такое впечатление, что ГД это сборище предателей и вредителей за небольшим исключением. Всё, о чём их просит и умоляет русский народ они принимают и одобряют десятилетиями и в копеечных дозах, ВОЛЯ НАРОДА их не интересует, они работают не для НАРОДА. Эти деньги нужны здесь и сейчас, нужны в России, которая воюет и хоронит своих близких.
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39 мин.
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