Экономить запасы: в Симферополе воду стали подавать из подземных скважин

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. На фоне уменьшения притоков в водохранилища, которые питают Симферополь и Симферопольский район, воду в столицу Крыма и ее окрестности стали подавать также из подземных скважин в объеме 40 тысяч кубометров в сутки.