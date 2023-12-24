Российский ученый нашел способ, как обернуть старение вспять

Молодость и здоровье — одни из самых ценных вещей в жизни человека. Стареть не хочется никому, поэтому исследователи долголетия не прекращая трудятся над поиском чудодейственного способа обратить время вспять.
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