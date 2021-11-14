Россия заключила с Белоруссией соглашение на поставку авиационной техники и средств ПВО

Россия и Белоруссия заключили крупный контракт на поставку авиационной продукции военного назначения и средств противовоздушной обороны, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
Россия и Белоруссия заключили крупный контракт на поставку авиационной продукции военного назначения и средств противовоздушной обороны, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
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