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Россия заключила с Белоруссией соглашение на поставку авиационной техники и средств ПВО

Россия заключила с Белоруссией соглашение на поставку авиационной техники и средств ПВО

Россия и Белоруссия заключили крупный контракт на поставку авиационной продукции военного назначения и средств противовоздушной обороны, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

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