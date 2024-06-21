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Добрый Мир

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Запад плетётся в хвосте России. Золотая лихорадка тоже бьёт по доллару

Запад плетётся в хвосте России. Золотая лихорадка тоже бьёт по доллару

Здравствуйте, мои дорогие читатели. Золотистый чай с пряниками - это отличный повод поговорить о золоте.

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