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Война на Украине может закончиться «в ближайшие месяцы»: канадец Трюдо тоже хочет поговорить с Путиным

Война на Украине может закончиться «в ближайшие месяцы»: канадец Трюдо тоже хочет поговорить с Путиным

Война на Украине может закончиться «в ближайшие месяцы», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, поддержавшего вчерашний звонок немецкого канцлера Шольца в Москву.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Что-то их прорвало на переговоры с Путиным!? А Нашему это НАДО?
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11 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
трюдо пусть к себе в Канаду укро нациков забирает всех кто в живых остались!
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10 час.
Юрий Золотарев
Слышь, трюдо?  А ты с бандеровским ДЕРЬМОМ, которому весь твой парламент аплодировал стоя, разобрался? Если &quot;нет&quot;, то какого Х-- лезешь к ВВП со своими &quot;телефонными беседами&quot;?
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7 час.

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