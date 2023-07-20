Аргументы недели

98 705 подписчиков

Комитет Госдумы одобрил введение штрафов до 500 тысяч рублей за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации

Комитет Госдумы одобрил введение штрафов до 500 тысяч рублей за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации

Комитет Государственной Думы Российской Федерации одобрил введение штрафов до 500 тысяч рублей за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх