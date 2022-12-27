Жители Каширы в праздники смогут покататься на северных оленях в городском парке

Насыщенная программа ждет посетителей городского парка Каширы в дни новогодних праздников. Здесь можно будет покататься на настоящих северных оленях, поучаствовать в квестах и анимационных представлениях, встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Насыщенная программа ждет посетителей городского парка Каширы в дни новогодних праздников. Здесь можно будет покататься на настоящих северных оленях, поучаствовать в квестах и анимационных представлениях, встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой.
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