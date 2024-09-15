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Bild: Зеленский поедет в США, чтобы попросить разрешения на удары вглубь РФ

Bild: Зеленский поедет в США, чтобы попросить разрешения на удары вглубь РФ

Украинский глава Владимир Зеленский планирует отправиться в Соединённые Штаты, чтобы лично просить у президента США Джо Байдена разрешения наносить удары вглубь Российской Федерации дальнобойным оружием, пишет Bild.

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