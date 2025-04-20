Обновленный Honda Fit/Jazz раскрыт до премьеры: у него странный дизайн

В открытой базе Минпромторга Китая появились фотографии хэтчбека образца 2025 года. Такой автомобиль пропишется на совместном предприятии GAC-Honda, но в будущем аналогичную внешность могут получить японские пятидверки Fit и европейские аналоги Jazz.
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