Певица Ани Лорак выступила с одной песней в Москве и не стала отвечать на вопросы

На музыкальном мероприятии «Вечерний Звук» в Москве певица Ани Лорак вызвала небольшой скандал, выступив лишь с одной песней и отказавшись отвечать на вопросы присутствующих журналистов, включая корреспондента сайта «Страсти».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии