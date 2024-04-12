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Певица Ани Лорак выступила с одной песней в Москве и не стала отвечать на вопросы

Певица Ани Лорак выступила с одной песней в Москве и не стала отвечать на вопросы

На музыкальном мероприятии «Вечерний Звук» в Москве певица Ани Лорак вызвала небольшой скандал, выступив лишь с одной песней и отказавшись отвечать на вопросы присутствующих журналистов, включая корреспондента сайта «Страсти».

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Комментарии
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Vitalich
Хлорку в отхожее место, там где ей и положено находится
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15 час.

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