Продать голос: Запад вынуждает Киев провести выборы

Украина под давлением Запада проведет президентские выборы — Киев, скорее всего, не сможет отказать Вашингтону, потому что полностью зависит от американского финансирования и поставок вооружений, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии