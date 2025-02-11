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Продать голос: Запад вынуждает Киев провести выборы

Продать голос: Запад вынуждает Киев провести выборы

Украина под давлением Запада проведет президентские выборы — Киев, скорее всего, не сможет отказать Вашингтону, потому что полностью зависит от американского финансирования и поставок вооружений, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.

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