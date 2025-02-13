Подсчитаны потери россиян от вложений в доллары за месяц

Россияне, которые приобрели доллары с середины января по 12 февраля, потеряли на этих вложениях около 9%, то есть примерно 9 тысяч рублей с каждых 100 тысяч рублей, рассчитал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.