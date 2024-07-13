Российский снайпер в зоне СВО уничтожил двух выпускников школы НАТО

Русский снайпер в зоне проведения спецоперации на временно оккупированной ВСУ территории России застрелил двух выпускников школы НАТО, которые убивали русских ещё в рамках так называемой АТО против жителей Донбасса, передает АиФ.
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