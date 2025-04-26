Виктор Мараховский: "Народ оказался вне игры, и власть отключала страну"

В Молдове за почти две трети срока правления нынешнего парламентского большинства все ветви власти оказались в руках одной структуры - Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая действовала без контроля и без отчётности, была инструментом власти, позволяющим обойти демократию, скрывать решения, ограничивать свободу слова и отстранять народ от участия в жизни страны.
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