Виктор Мараховский: "Народ оказался вне игры, и власть отключала страну"

В Молдове за почти две трети срока правления нынешнего парламентского большинства все ветви власти оказались в руках одной структуры - Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая действовала без контроля и без отчётности, была инструментом власти, позволяющим обойти демократию, скрывать решения, ограничивать свободу слова и отстранять народ от участия в жизни страны.