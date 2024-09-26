Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации на 26 сентября

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 57 мотопехотной бригады ВСУ, 36 бригады морской пехоты и 113 бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области.
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