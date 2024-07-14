Новый мученик Америки. Как покушение на Трампа поможет ему победить

На предвыборном митинге в штате Пенсильвания произошло то, чего не было в США уже много лет. На Дональда Трампа была совершено серьёзное покушение, которое чудом не привело к гибели кандидата в президенты.
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