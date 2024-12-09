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Власти Барнаула прокомментировали "повышение стоимости проезда" на трех маршрутах

Власти Барнаула прокомментировали "повышение стоимости проезда" на трех маршрутах

10 декабря в администрации города пройдет совещание по данному вопросу В администрации Барнаула прокомментировали повышение стоимости проезда на нерегулируемых маршрутах, сообщает в своем Telegram-канале МЦУ города.

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