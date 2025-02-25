В Петербурге растет популярность мини-АЗС: стоит ли там заправлять машину

В Петербурге и Ленинградской области настоящий бум контейнерных АЗС. Название такой заправочной станции говорит само за себя — небольшой фундамент, на котором установлен контейнер с топливом и раздаточными автоматами.
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