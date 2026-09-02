Мантуров: ряду предприятий уже указали на недостаточное обеспечение безопасности

Речь идет о предприятиях, которым ранее указывали на недостатки в безопасности и восстановлении инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Медведев перечисл...
- IV Трамп планирует с...
- NK Япония ввела санк...
Вон, фермеру на его поле беспилотник упал, так его на 60 000 руб оштрафовали. Он пшеницу, зерно убрал на одном поле и уехал на другое. А на первом поле остатки, стерня осталась, вот туда беспилотник и упал и загорелся. Видимо это на первый раз штраф, а так и поле отберут...плохо защищал...