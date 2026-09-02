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Мантуров: ряду предприятий уже указали на недостаточное обеспечение безопасности

Мантуров: ряду предприятий уже указали на недостаточное обеспечение безопасности

Речь идет о предприятиях, которым ранее указывали на недостатки в безопасности и восстановлении инфраструктуры.

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Новый комментарий от пользователя
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Александр Денисов

Вон, фермеру на его поле беспилотник упал, так его на 60 000 руб оштрафовали. Он пшеницу, зерно убрал на одном поле и уехал на другое. А на первом поле остатки, стерня осталась, вот туда беспилотник и упал и загорелся. Видимо это на первый раз штраф, а так и поле отберут...плохо защищал...