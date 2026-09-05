Путин принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию «Восток Ойл»

По магистральному нефтепроводу «Восток Ойл» пошла первая нефть к новому терминалу порта Бухта Север. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ввода в эксплуатацию проекта по ВКС.
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