Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрит дело об экстремизме ФБК

Мосгорсуд рассмотрит иск столичной прокуратуры в закрытом режиме. В ходе заседания будет приниматься решение о признании "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) и "Фонда защиты прав граждан" (ФЗПГ) (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), а также общественного движения "Штабы Навального" (включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга; являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) экстремистскими организациями.