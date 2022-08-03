Глава МИД Лавров описал визит Пелоси на Тайвань фразой «что хочу, то и ворочу»

По его словам, делегация США поездкой на остров пытается доказать безнаказанность ВашингтонаМинистр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань показывает, что Вашингтон пытается доказать всему миру свою безнаказанность.
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