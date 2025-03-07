Три дня жирной диеты вызывают нарушения памяти и воспаление мозга у пожилых людей

Ученые из Института поведенческой медицины в Университете штата Огайо провели исследование, которое показало, что всего три дня диеты с высоким содержанием жиров могут привести к серьезным последствиям для мозга у пожилых людей.
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