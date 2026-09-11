Политолог Топорнин: заявление АдГ в полицию на Мерца ничем не грозит канцлеру

Критика в адрес правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) со стороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца, обвинившего ее в попытках «этнических чисток по признаку цвета кожи и происхождения», не приведет ни к каким серьезным последствиям для главы кабмина.