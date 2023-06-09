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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Выпечка без возни! Как приготовить идеальный яблочный десерт?

Приготовьте этот сладкий яблочный пирог, чтобы порадовать себя и домочадцев не просто обычным фруктовым десертом, а настоящим кулинарным шедевром! Это блюдо настолько легкое, что с нюансами его приготовления справятся даже начинающие кулинары.

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